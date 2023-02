Netweek amplia la copertura editoriale

di Redazione Lapenna del Web

27 feb 2023 ore 09:23

Netweek - società editoriale quotata all'Euronext Milan - ha comunicato di aver ampliato la copertura editoriale nel segmento delle emittenti televisive, in linea con quanto previsto nel piano industriale.

Nel mese di gennaio la società ha lanciato TVdA in Valle d'Aosta una nuova emittente regionale generalista targata Netweek. Il network è presente sul canale 15 del digitale terrestre

Inoltre, Netweek ha rafforzato la presenza in Liguria acquisendo lo storico marchio Telegenova, da rilanciare con palinsesto rinnovato sul canale 14 del digitale terrestre.

Infine, il gruppo Netweek in partnership con la incorporanda Media Group, ha ottenuto l'autorizzazione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la tramissione di contenuti su due canali circuitali - LCN72 e LCN74 - in onda su 14 regioni italiane al fine di razionalizzare la proposition commerciale del gruppo.

