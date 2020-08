MPS, riviste le stime per i prossimi esercizi

13 ago 2020 ore 14:30

Nella relazione finanziaria del primo semestre 2020, al fine di tener conto dell’evoluzione dello scenario macroeconomico concretizzatosi in seguito allo scoppio della pandemia di COVID-19, il Monte dei Paschi di Siena ha comunicato di aver aggiornato le stime interne pluriennali (2020-2024) dei valori economici e patrimoniali. L'istituto ha segnalato che queste stime si collocano a un livello inferiore rispetto a quanto previsto nel piano di ristrutturazione 2017-2021, evidenziando un andamento in perdita per il triennio 2020-2022, anche se con valori di ratio patrimoniali al di sopra dei requisiti regolamentari.

Il Monte dei Paschi di Siena ha aggiunto che nel secondo semestre 2020 è prevista la revisione del piano industriale, con l'obiettivo di rivalutare le opzioni strategiche e le leve industriali a disposizione del management.

In tale contesto, l'istituto senese ha segnalato che il Ministero dell'economia e delle finanze, quale azionista di controllo, ha assunto, tra l’altro, l’impegno di procedere alla dismissione della partecipazione entro il 2021.

