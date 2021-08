Mps, per gli asset della banca scende in campo anche Mcc (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

Nel complesso scenario che dovrebbe portare alla messa in sicurezza di MPS, una manovra che passa anche dall'uscita dell'azionista pubblico dal capitale della banca senese, sta per entrare anche Mediocredito Centrale. Secondo quanto riportato da Luca Davi su Il Sole24Ore di sabato 28 agosto, l'istituto sarebbe pronto a entrare nella data room senese per "verificare gli attivi destinati a rimanere fuori dal perimetro di interesse di UniCredit".

L'intervento del gruppo guidato da Bernardo Mattarella - già atteso dal mercato - potrebbe essere molto utile, "poiché andrebbe a superare le inevitabili obiezioni che l'Antitrust muoverebbe a UniCredit con una acquisizione tout court".

Il focus del MedioCredito riguarderebbe in particolare le filiali di Sicilia e Puglia. Ancora da definire, invece, "la struttura societaria dell'operazione," scrive Davi. "L'ipotesi più gettonata negli ambienti finanziari è quella di uno scorporo non proporzionale di Mps".

