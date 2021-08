MPS, DBRS peggiora il rating sul debito subordinato

di Redazione Lapenna del Web

10 ago 2021 ore 08:58

L’agenzia di rating DBRS ha rivisto al ribasso il rating del debito subordinato del Monte dei Paschi di Siena, portandolo da “B (low)” a “CCC”. L’outlook è rimasto stabile.

Il declassamento riflette l'aumento del rischio di burden-sharing su questi strumenti che va in parallelo con la ricerca del governo italiano di una soluzione soddisfacente per la cessione della partecipazione detenita nella banca senese. Il 29 luglio 2021 UniCredit ha avviato trattative in esclusiva con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in vista di una possibile acquisizione.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.