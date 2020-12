Mps verso un aumento di capitale da 2,5 miliardi (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

4 dic 2020 ore 07:15

Il Sole24Ore analizza la situazione del Banco Monte dei Paschi di Siena tra l'aumento di capitale (previsto tra i 2 e i 2,5 miliardi di euro) e il nuovo Piano Industriale.

Quest'ultimo dovrebbe essere trattato nella prossima sede del consiglio di amministrazione aziendale fissato per il 17 dicembre 2020. L'articolo di Luca Davi evidenzia che in tale occasione si dovrebbe discutere anche del fabbisogno economico dell'istituto di credito per rafforzare i ratio patrimoniali, ad oggi indeboliti a causa della crisi sanitaria da Covid19 e dalla recente vendita di Npl ad Amco.

Il fabbisogno stimato, secondo il quotidiano, si aggirerebbe intorno ai 2,5 miliardi di euro, ma potrebbe anche essere maggiore. Il documento che si dovrebbe presentare alla Bce con il "capital plan" è fissato entro la fine di gennaio 2021. La Banca resta infine in attesa anche di una schiarita sulla scena politica che sul tema dell'aggregazione vede ancora opinioni divergenti tra le parti.

