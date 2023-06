Mondo TV: Squirrel Media acquisisce una partecipazione in Mondo TV Studios

di Redazione Lapenna del Web

28 giu 2023 ore 16:43

Mondo TV comunica che la società Squirrel Media ha dato il via libera per l'acquisizione della intera partecipazione detenuta dalla Mondo TV in Mondo TV Studios, pari a circa il 75%. Per effetto di questa operazione, Mondo TV diventerà azionista di minoranza del gruppo spagnolo.

La valutazione presa in considerazione per calcolare il prezzo del concambio è stata pari a 0,31 euro per azione Mondo TV Studios, e 3,20 euro per ciascuna azione Squirrel.

L'operazione produrrà un effetto economico positivo di poco meno di 1 milione di euro nel 2023 alle attuali quotazioni di mercato per la Mondo TV e un miglioramento della posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2022 per 4,1 milioni di euro, ovvero il 34% dell'indebitamento del gruppo.

