Mondo TV Suisse, i conti del primo semestre 2020

21 set 2020 ore 11:49

Mondo TV Suisse - società quotata all’AIM Italia e attiva nel settore della produzione e dello sfruttamento di serie televisive animate - ha comunicato i risultati del primo semestre 2020, periodo chiuso con ricavi per 758mila franchi svizzeri, in calo rispetto agli 1,74 milioni ottenuti nei primi sei mesi dello scorso anno, dato che comprendeva la vendita non ricorrente dei diritti della serie animata Yoohoo and friends a Netflix per un importo pari a circa 1,1 milioni franchi. La società ha terminato il semestre con un utile netto di 302mila franchi svizzeri, rispetto ai 944mila franchi contabilizzati nei primi sei mesi del 2019.

A fine giugno 2020 l’indebitamento netto era salito a 614mila franchi svizzeri, dai 529mila franchi di inizio anno.

I vertici di Mondo TV Suisse prevedono un secondo semestre in linea con l’andamento del primo semestre in termini di ricavi e marginalità e una ripartenza decisa delle nuove produzioni nel 2021.

