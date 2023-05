Mondo TV Suisse, accordo con Youxin Agogo

di Redazione Lapenna del Web

10 mag 2023 ore 08:42

Mondo TV Suisse - società quotata all’Euronext Growth Milan e attiva nel settore della produzione e dello sfruttamento di serie televisive animate - ha comunicato di aver sottoscritto un memorandum of understanding con la società cinese Youxin Agogo Culture and Media per la produzione e lo sfruttamento sia media che L&M della IP Robot Trains.

L'accordo, della durata iniziale di 8 anni, prevede il pagamento di una flat fee per la distribuzione in Cina ed in alcuni territori dell'Asia delle serie già prodotte e la produzione di una nuova stagione di Robot Trains.

Il contratto vale circa il 50% del fatturato di Mondo TV Suisse per il 2023.

