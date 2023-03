Mondo TV in evidenza allo STAR

di Redazione Lapenna del Web

20 mar 2023 ore 17:38

Riflettori accesi su Mondo TV al segmento STAR. Il titolo non non è riuscito a fare prezzo per eccesso di ribasso.

La società ha comunicato di aver approvato le linee generali del nuovo business plan quinquennale per effetto del venir meno dei risultati attesi dal mercato asiatico.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.