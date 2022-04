Mondo TV, siglata una nuova intesa in Polonia

di Redazione Soldionline

11 apr 2022 ore 13:32

Mondo TV – società quotata al segmento STAR e attiva nella produzione e distribuzione di “cartoons” per la TV ed il cinema - ha comunicato di aver raggiunto una nuova intesa con TVN (società polacca proprietaria della rete televisiva generalista TVN) per la diffusione su piattaforma VOD di due serie appartenenti alla propria library classica.

La licenza, non esclusiva, autorizza lo sfruttamento dei programmi licenziati per due anni sulla piattaforma player.pl, una delle principali piattaforme on-demand operate in Polonia dei due programmi.

