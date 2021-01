Mondo TV, la RAI pre-acquista la serie Grisù per il territorio italiano

11 gen 2021 ore 14:37

Mondo TV ha annunciato di aver sottoscritto un nuovo contratto con la televisione italiana RAI per il preacquisto della serie animata Grisù.

L’accordo prevede la concessione di licenza per un periodo di 7 anni dalla data di completamento per i diritti Free Tv, Pay tv, Pay per view, VOD e diritti ancillari per il territorio italiano.

Mondo TV ha segnalato che la serie dovrebbe essere completata nella seconda metà del 2022.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.