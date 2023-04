Mondo TV, intesa preliminare con RAI Kids per la serie Agent 203

17 apr 2023 ore 11:34

Mondo TV – società quotata al segmento STAR e attiva nella produzione e distribuzione di “cartoons” per la TV ed il cinema - ha annunciato di aver raggiunto un’intesa preliminare per la sottoscrizione di un accordo di pre-acquisto con la televisione italiana Rai Kids per la serie Agent 203, commissionata dalla TV tedesca Super RTL e coprodotta con Toon2Tango.

L’accordo prevede la concessione di licenza per un periodo di 7 anni per i diritti Free Tv e VOD (video on demand) per il territorio italiano. Il valore corrisponde a circa l’8% del fatturato della capogruppo per il 2023.

