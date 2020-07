Mondo TV, i numeri (preliminari) del primo semestre 2020

30 lug 2020 ore 16:20

Mondo TV – società quotata al segmento STAR e attiva nella produzione e distribuzione di “cartoons” per la TV ed il cinema - ha comunicato i risultati preliminari del primo semestre del 2020, periodo chiuso con un valore della produzione di 12,8 milioni di euro, in linea con il risultato ottenuti nei primi sei mesi dello scorso anno.

In miglioramento il margine operativo lordo, che è cresciuto del 3%, passando da 7,76 milioni a circa 8 milioni di euro.

Mondo TV ha chiuso il semestre con un utile netto di circa 2,5 milioni di euro, rispetto ai 2 milioni contabilizzati nei primi sei mesi del 2019.

La società prevede investimenti in crescita per sfruttare le opportunità che possono aprirsi per effetto anche dell’emergenza Covid.

