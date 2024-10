Mondo TV, aggiornamenti sulla strategia di finanziamento per il 2025 e 2026

di Redazione Lapenna del Web

18 ott 2024 ore 07:41

Mondo TV – società quotata al segmento STAR e attiva nella produzione e distribuzione di “cartoons” per la TV e il cinema - ha comunicato che sta valutando e conducendo trattative per colmare il fabbisogno finanziario attraverso forme di finanziamento alternative al bond convertibile per gli anni 2025 e 2026.

La strategia consentirebbe alla società non solo di evitare l'esercizio delle ulteriori tranche del bond convertibile previste dal piano in essere con CLG e quindi di focalizzarsi sulla chiusura delle conversioni delle tranche già esercitate, ma anche di prevenire ulteriori diluizioni del capitale conseguenti all'emissione di nuove azioni. L'obiettivo di Mondo TV sarebbe di completare questa transizione entro la fine dell'anno.

Secondo il management di Mondo TV questa scelta è fondamentale per fornire il giusto supporto finanziario per le attività future dell'azienda e al tempo stesso ottimizzare la struttura di capitale.

