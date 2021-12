Mondo TV, sottoscritto accordo di licenza con Amazon per MeteoHeroes

di Redazione Soldionline

9 dic 2021 ore 17:21

Mondo TV ha comunicato che Amazon Digital UK ha acquistato la licenza per lo sfruttamento SVOD (Subscription Video on Demand) in Italia, San Marino e Città del Vaticano, della prima stagione della serie MeteoHeroes, coprodotta da Mondo TV con MOPI. L’accordo, che include anche altri due altri prodotti della Mondo TV, prevede il pagamento da parte della licenziataria di un corrispettivo fisso di licenza.

Mondo TV ha precisato che la licenza ha durata diversa, compresa tra 12 mesi e 24 mesi, per diversi gruppi di episodi e in base al programma licenziato.

