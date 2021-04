Mondo TV: accordo con Majid TV per Invention Story e Robot Trains

14 apr 2021 ore 12:02

Mondo TV annuncia di aver raggiunto, tramite Safe Media Sal - il proprio agente che opera in area medio-orientale – un’intesa preliminare con Majid TV del gruppo Abu Dhabi Media per la licenza di Invention Story e Robot Trains (seconda stagione). L’intesa ha ad oggetto tutti i diritti per 3 anni per tutta l’area di lingua araba in Medio Oriente e Nord Africa.

L’accordo segna la riapertura del dialogo e della collaborazione con l’importante operatore Majid TV del gruppo Abu Dhabi Media, cliente storico del gruppo Mondo TV e viene valutata come una interessante opportunità per riavviare auspicabilmente in senso più ampio come in passato la collaborazione con un cliente di grande prestigio nell’area medio-orientale e potenzialmente di grande valore strategico.

