Mediobanca, i conti dell'esercizio 2019/2020

di Redazione Soldionline

30 lug 2020 ore 13:08

Mediobanca ha comunicato i risultati dell’esercizio 2019/2020 (l’istituto chiude il bilancio il 30 giugno), periodo chiuso con un utile netto di 600,4 milioni di euro, in contrazione del 27% rispetto agli 823 milioni contabilizzati nell’esercizio precedente. Il risultato finale ha risentito della la contabilizzazione di poste straordinarie (circa 285 milioni di euro) imputabili per l’80% al Covid-19, e per l’80% registrate nel nell’ultimo trimestre (inclusi 65 milioni da svalutazione RAM).

Praticamente invariato il margine di intermediazione che è sceso da 2,52 miliardi a 2,51 miliardi di euro (-0,5%), con l’ultimo trimestre in aumento del 4% (a 606 milioni di euro) per la ripresa del trading e la performance di margine di interesse e commissioni. In particolare, il margine di interesse è salito del 3,3% (da 1,4 miliardi a 1,44 miliardi di euro) per il contributo del Consumer (+5,5%) e del Wealth Management (+4,2%). Le commissioni nette sono aumentate del 3% a 630 milioni di euro.

Nel solo quarto trimestre l’utile netto è sceso a 48,2 milioni di euro, rispetto ai 197 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio 2018/2019.

A fine giugno 2020 gli impieghi erano saliti a 46,49 miliardi di euro, dai 44,39 miliardi di inizio esercizio, mentre le attività deteriorate lorde erano cresciute del 10%, da 1,78 miliari a 1,95 miliardi di euro, con un’incidenza al 4,1% e con un indice di copertura del 55,3%.

Sempre a fine giugno il Common Equity Tier 1 si era attestato al 16,13%, dal 14,09% di inizio esercizio, beneficiando di assenza di distribuzione di dividendo (+50 punti base per lo storno del dividendo accantonato fino al 31 marzo 2020) in linea con le disposizioni BCE.

Le attività di rischio ponderate sono salite a oltre 48 miliardi di euro.

Mediobanca ha anticipato che il margine di interesse sarà in riduzione per i primi trimestri nell’esercizio 2020/2021, soprattutto per il calo transitorio dei volumi del credito al consumo, compensato parzialmente da misure tattiche di gestione di attivi e passivi.

Inoltre, il management ha fornito alcune indicazioni per i prossimi esercizi. L’istituto di Piazzetta Cuccia punta a un’ottimizzazione del capitale (CET1 al 13,5%) da raggiungersi ora progressivamente (entro giugno 2023) per la gestione prudenziale della crisi Covid. Dal 2021 è previsto ritorno a una politica di distribuzione tramite erogazione di dividendi cash e riacquisto di azioni proprie, per ottimizzare il capitale, in quantità e mix ogni anno modulato alla luce della velocità della ripresa, dell’andamento del titolo Mediobanca (multiplo P/BV) e delle autorizzazioni BCE.