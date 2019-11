Matica Fintec, conosciamo meglio la società

La società è attiva nello sviluppo, progettazione, realizzazione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per il settore Digital Payment e Identity

11 nov 2019 ore 15:20

Arrivano a 30 le matricole del 2019 all’AIM Italia. L’11 novembre sul listino dedicato alle PMI dinamiche e competitive ha debuttato Matica Fintec.

La quotazione della società è in seguito al collocamento di complessive 3.508.200 azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti dall’aumento di capitale riservato al mercato e 525.600 azioni esistenti di proprietà di Matica Technologies, corrispondenti a circa il 15% del numero di azioni oggetto dell’aumento di capitale, ai fini dell’esercizio dell’opzione over allotment. Le azioni di Matica Fintec sono state collocate a 1,71 euro per azione, per una capitalizzazione iniziale pari a circa 18 milioni di euro.

Matica Fintec è stata costituita nel luglio 2017 quale spin-off derivante dal conferimento del ramo di azienda dedicato alla ricerca e sviluppo, sviluppato a seguito della joint-venture di Matica Technologies con il gruppo francese Eloane.

La società è attiva nello sviluppo, progettazione, realizzazione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per il settore Digital Payment e Identity, dedicate principalmente a istituzioni finanziarie e governative secondo i più elevati standard di sicurezza e tecnologia.

In particolare, l’attività di Matica Fintec si concretizza nella produzione e commercializzazione di soluzioni ad alto contenuto tecnologico per l’emissione di documenti di identità (ID card, patenti, passaporti, visti) e carte di credito, di debito e prepagate.

Matica Fintec svolge la propria attività principalmente attraverso tre soluzioni che consentono di soddisfare pienamente le esigenze della clientela:

Central Issuance : soluzioni per l’emissione di e-ID card, carte finanziarie, patenti e passaporti ad alta prestazione emesse a livello centralizzato

: soluzioni per l’emissione di e-ID card, carte finanziarie, patenti e passaporti ad alta prestazione emesse a livello centralizzato Financial Instant Issuance : soluzioni per l’emissione di card emesse a livello periferico (filiale/punto vendita)

: soluzioni per l’emissione di card emesse a livello periferico (filiale/punto vendita) Consumables e Spare parts: consumabili e parti di ricambio delle soluzioni CI e FII (come nastri utilizzati per la stampa termografica delle card).

Matica Fintec ha fornito alcuni dati relativi all’esercizio 2018 e al primo semestre del 2019.

Nel dettaglio, la società ha terminato lo scorso anno con ricavi per 13,6 milioni di euro, risultato che si confronta con i 12,6 milioni ottenuti nell’esercizio precedente. Il risultato operativo è stato positivo per 184mila euro, rispetto al rosso di 400mila euro del 2018. La perdita netta si è ridotta da 432mila euro a 233mila euro.

Nella prima metà del 2019 il giro d’affari di Matica Fintec si è attestato a 6,63 milioni di euro, dai 5,93 milioni ottenuti nella prima metà dello scorso anno. Il risultato operativo e l’utile netto sono diventati positivi e pari rispettivamente a 338mila euro e a 16mila euro.

A fine giugno l’indebitamento netto era pari a 5,85 milioni di euro, lo stesso valore di inizio anno.

Al momento il management non ha individuato una politica di distribuzione dei dividendi.

Matica Fintec ha segnalato che intende proseguire nella strategia di sviluppo e di crescita, incrementando ulteriormente la propria presenza internazionale nei mercati e-ID e Digital Payment. La strategia seguirà tre direttrici principali:

Crescita per Merger&Acquisition per integrazione orizzontale e verticale : la società intende proseguire nel percorso di crescita per linee esterne mediante l’acquisizione di partecipazioni totalitarie o comunque di maggioranza in società ovvero acquisizione di aziende e/o rami di aziende operanti nel proprio settore di riferimento, con l’obiettivo di accrescere la quota di mercato nel medio periodo anche attraverso l’ampliamento della gamma delle soluzioni offerte.

: la società intende proseguire nel percorso di crescita per linee esterne mediante l’acquisizione di partecipazioni totalitarie o comunque di maggioranza in società ovvero acquisizione di aziende e/o rami di aziende operanti nel proprio settore di riferimento, con l’obiettivo di accrescere la quota di mercato nel medio periodo anche attraverso l’ampliamento della gamma delle soluzioni offerte. Rafforzamento dell’attività di sviluppo per anticipare l’evoluzione tecnologica : per quanto concerne l’offerta di soluzioni tecnologiche, Matica Fintec conferma il proprio obiettivo strategico di mantenere un impegno continuativo nell’attività di ricerca e sviluppo, per consolidare la posizione tecnologica lungo l’intera catena del valore, alimentare il fatturato dall’ingresso di nuove soluzioni nel mercato e difendere i margini.

: per quanto concerne l’offerta di soluzioni tecnologiche, Matica Fintec conferma il proprio obiettivo strategico di mantenere un impegno continuativo nell’attività di ricerca e sviluppo, per consolidare la posizione tecnologica lungo l’intera catena del valore, alimentare il fatturato dall’ingresso di nuove soluzioni nel mercato e difendere i margini. Ottimizzazione del processo produttivo: la società intende ottimizzare il processo produttivo, pur mantenendo elevati standard di personalizzazione e modularità delle soluzioni offerte, al fine di aumentare l’attuale capacità produttiva.

Tra i fattori di rischio indicati nel documento informativo i vertici di Matica Fintec hanno segnalato che la società che la società opera in un settore competitivo e dinamico, caratterizzato da un numero limitato di operatori e da un elevato grado di specializzazione e competenza. Nonostante alcune soluzioni sviluppate da Matica Fintec siano completamente innovative, il management non può escludere che in Italia e all’estero altri soggetti sviluppino soluzioni che si pongano in posizione concorrenziale rispetto alla società.

Inoltre, la società ha ricordato che il mercato in cui opera è caratterizzato da rapide e frequenti innovazioni tecnologiche che rendono necessario un continuo aggiornamento e miglioramento delle soluzioni e dei servizi offerti che, altrimenti, rischierebbero di diventare obsoleti dal punto di vista tecnologico, perdendo il loro potenziale commerciale.

Infine, nel quadro strategico di crescita, Matica Fintec ha in programma di stringere ulteriori partnership commerciali e/o dare corso ad acquisizioni e/o altre operazioni straordinarie, con l’obiettivo di sviluppare i prodotti e servizi offerti ai clienti e ampliare territorialmente il proprio business. Questa politica di espansione comporta rischi determinati dalla potenziale difficoltà di reperire aziende strategiche e sinergiche rispetto agli obiettivi perseguiti.