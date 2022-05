LUVE, accordo di finanziamento con CDP

di Redazione Soldionline

31 mag 2022 ore 13:36

LUVE - società quotata al mercato Euronext Milan e attiva nek mondo nel settore degli scambiatori di calore ad aria - ha comunicato di aver siglato un accordo di finanziamento da 40 milioni di euro con Cassa Depositi e Prestiti (CDP). L'intesa è finalizzata a sostenere la crescita dell'azienda sul mercato nazionale ed estero.

L’accordo prevede, in linea con i principi del Piano Strategico 2022-2024 di CDP, che al raggiungimento dell'impegno da parte della società ad aumentare i livelli occupazionali in Italia verrà corrisposto all’azienda un beneficio in termini di riduzione del costo di finanziamento.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.