Lottomatica annuncia l'intenzione di quotarsi a Piazza Affari

di Redazione Lapenna del Web

13 apr 2023 ore 08:49

Lottomatica - holding company di Lottomatica, uno dei principali operatori del settore del gioco italiano - ha annunciato la propria intenzione di procedere alla quotazione delle azioni ordinarie sull'Euronext Milan.

Il flottante necessario per la quotazione deriverà da un'offerta riservata a investitori qualificati composta da azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e azioni ordinarie già esistenti e messe in vendita da Gamma Topco.

Il numero complessivo di azioni oggetto dell'offerta sarà comunicato unitamente agli altri termini e condizioni della stessa. L'offerta includerà anche un'opzione greenshoe concessa da Gamma Topco ai joint global coordinators.

L'inizio dell'offerta è previsto per la fine di aprile 2023 compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana nonché al rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo da parte della Consob.

L'aumento di capitale, componente primario dell'offerta, sarà pari a 425 milioni di euro. Lottomatica prevede di utilizzare i proventi dell'aumento di capitale per attuare il proprio piano strategico, inclusa la riduzione della propria leva finanziaria.

Inoltre, la società rende noto di aver ricevuto l'impegno da parte di Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, UniCredit, Mediobanca, BNP Paribas, BancoBPM a sottoscrivere un contratto di prestito ponte per un importo complessivo fino a 1,1 miliardi di euro. Il prestito ponte verrà utilizzato per rifinanziare le proprie obbligazioni senior garantite emesse con scadenza 2025 e per pagare alcune commissioni e costi dell’operazione.

Lottomatica ha diffuso le stime per l'esercizio 2023. La società prevede di chiudere l'anno in corso con ricavi tra gli 1,57 e gli 1,67 miliardi di euro, con un EBITDA adjusted tra i 550 e i 770 milioni di euro.

Infine, Lottomatica ha segnalato che a partire dalla data di quotazione, adotterà una politica dei dividendi che prevede la distribuzione del 30% dell'utile netto rettificato di pertinenza del gruppo.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.