Leonardo, i target finanziari al 2028

La società aerospaziale prevede una massiccia digitalizzazione e razionalizzazione di prodotti e servizi, iniziative di efficienza e riduzione dei costi a livello di gruppo

di Redazione Soldionline

12 mar 2024 ore 08:46

In occasione dell'esame dei risultati finanziari dell'esercizio 2023, il consiglio di amministrazione di Leonardo ha approvato il piano industriale 2024-2028.

La società aerospaziale prevede una massiccia digitalizzazione e razionalizzazione di prodotti e servizi, iniziative di efficienza e riduzione dei costi a livello di gruppo – con un obiettivo di risparmio lordo di 1,8 miliardi di euro nell’arco del piano – e crescita inorganica.

Nel dettaglio, il piano industriale 2024-2028 è focalizzato su tre driver:

Innovazione e crescita organica attraverso digitalizzazione e R&S . Il primo parte dal potenziamento del core business della Difesa basato su un massivo utilizzo della digitalizzazione e sulla focalizzazione delle attività di R&S in aree e settori ad elevato valore aggiunto (Digital continuum, Cloud, Computing power, Comunicazione resiliente a banda larga, Security by design, Intelligenza Artificiale).

. Il primo parte dal potenziamento del core business della Difesa basato su un massivo utilizzo della digitalizzazione e sulla focalizzazione delle attività di R&S in aree e settori ad elevato valore aggiunto (Digital continuum, Cloud, Computing power, Comunicazione resiliente a banda larga, Security by design, Intelligenza Artificiale). Efficientamento tramite razionalizzazione del portafoglio prodotti e riduzione costi . L’efficientamento si baserà su una razionalizzazione del portafoglio prodotti, l’ottimizzazione dei processi di progettazione e realizzazione, grazie ad un incremento della digitalizzazione e una riduzione dei costi di struttura ‘corporate’. Leonardo prevede che i benefici derivanti da queste iniziative porteranno il gruppo a raggiungere 1,8 miliardi di euro di risparmio lordo nell’arco del piano, iniziando con 150 milioni nel 2024 e arrivando a 590 milioni annui nel 2028

. L’efficientamento si baserà su una razionalizzazione del portafoglio prodotti, l’ottimizzazione dei processi di progettazione e realizzazione, grazie ad un incremento della digitalizzazione e una riduzione dei costi di struttura ‘corporate’. Leonardo prevede che i benefici derivanti da queste iniziative porteranno il gruppo a raggiungere 1,8 miliardi di euro di risparmio lordo nell’arco del piano, iniziando con 150 milioni nel 2024 e arrivando a 590 milioni annui nel 2028 Alleanze internazionali e crescita inorganica. A precedenti due driver si aggiungerà la crescita per linee esterne, non inclusa nell’attuale piano, in virtù dell’ulteriore allargamento della politica delle alleanze e a possibili e mirate operazioni di M&A in aree specifiche e a elevata marginalità. In particolare, Leonardo giocherà un ruolo proattivo nell’evoluzione dell’industria europea della difesa.

A ivello finanziario Leonardo stima un tasso di crescia medio annuo dei ricavi del 6%, grazie alla lavorazione del portafoglio ordini e nuovi ordini. Di conseguenza, il giro d'affari dovrebbe passare dai 16,8 miliardi previsti per il 2024 ai 21,3 miliardi indicati al 2028, con ricavi cumulati per 95 miliardi di euro nell'arco del piano.

La redditività è prevista in crescita a un tasso pari a 2 volte la crescita dei ricavi, puntado su leva operativa, gestione rigorosa dei programmi e piano di efficientamento a livello di gruppo a supporto dell'obiettivo del 10% di margini nel 2026 e dell'11,5% nel 2028. L'EBITDA è previsto aumentare dagli 1,44 miliardi di euro previsti per l'esercizio in corso ai 2,5 miliardi stimati per il 2028.

Leonardo punta al raddoppio dei flussi di cassa grazie alla crescita dell’EBITA, pur investendo in programmi chiave che rappresentano il futuro portafoglio prodotti e potenziando le capacità digitali e le infrastrutture.

Gli ordini complessivi sono stimati a 105 miliardi di euro nell'arco del piano, con una crescita ancorata al portafoglio di prodotti e soluzioni che rispondono alle esigenze in evoluzione dei clienti. Il portafoglio ordini è stimato in crescita da 40 miliardi a 50 miliardi di euro a fine piano.

La società aerospaziale conferma l'impegno nel preservare l’investment grade da parte delle agenzie di credit rating, contando su operazioni di M&A in linea con una strategia finanziaria prudente, oltre a 5 miliardi di euro di generazione di cassa nei 5 anni del piano.