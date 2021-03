La primavera calda di BPER e UniCredit (L'Economia - Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

22 mar 2021 ore 07:27

Mentre UniCredit attende l'insediamento del nuovo amministratore delegato, Andrea Orcel, molte banche si preparano al risiko rivedendo le loro posizioni strategiche. Il primo socio di BPER Banca, Unipol, presenterà in vista dell'assemblea del 21 aprile una lista di soci da cui si vedono esclusi gli attuali presidente Pietro Ferrari e amministratore delegato Alessandro Vandelli. Una situazione senza precedenti. Secondo quanto riportato da un articolo apparso su l'Economia del Corriere della Sera a cura di Stefano Righi, BPER Banca pianifica di essere pronta per fine aprile ad aprirsi a operazioni più importanti. E potenzialmente in quel periodo sarà pronta anche UniCredit.

L'articolo afferma che il futuro di Orcel passerà attraverso un'operazione di mercato per la quale molti pensano a Monte dei Paschi di Siena. Tuttavia, per Unicredit, MPS è un'opportunità, non un obbligo, e le opportunità attualmente non mancano. Alcuni azionisti Unicredit mostrano interesse per Mediobanca e Assicurazioni Generali.

