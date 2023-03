Italgas, trattative in esclusiva con Veolia per acquisizioni nel settore idrico

di Redazione Lapenna del Web

14 mar 2023 ore 08:39

Italgas ha comunicato di aver avviato trattative in esclusiva con il gruppo Veolia Environment per la potenziale acquisizione delle partecipazioni detenute dal gruppo Veolia in alcune società attive nel servizio idrico nelle regioni Lazio, Campania e Sicilia. Nell’ambito delle trattative in corso, il Veolia ha concesso a Italgas un periodo di esclusiva fino al 10 maggio 2023, per il completamento delle attività di due diligence.

L'operazione riguarda il potenziale acquisto delle partecipazioni di Veolia nel 100% del capitale di Acqua, la quale detiene il 98,5% di Idrosicilia e indirettamente il capitale di Siciliacque. L'operazione riguarda anche la partecipazione di Veolia del 47,9% in Acqua Campania e del 100% di Idrolatina, che a sua volta detiene Acqualatina.

L'operazione prvista si inquadra nella più ampia strategia tracciata dal piano strategico 2022-2028 che prevede il potenziamento della presenza di Italgas nel settore idrico.

