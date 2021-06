Italgas, il piano al 2027. Confermata la politica dei dividendi

Il nuovo piano prevede un programma di investimenti di 7,9 miliardi di euro, in aumento di 0,4 miliardi rispetto al precedente piano presentato lo scorso ottobre

Il consiglio di amministrazione di Italgas ha approvato il piano strategico del gruppo per il periodo 2021-2027.

Il nuovo piano prevede un programma di investimenti di 7,9 miliardi di euro, in aumento di 0,4 miliardi rispetto al precedente piano presentato lo scorso ottobre. L’incremento degli investimenti è guidato dalla digitalizzazione, con l’obiettivo di completare nel 2022 la trasformazione digitale degli asset e rendere Italgas a tutti gli effetti un protagonista della transizione energetica; un piano in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e di sviluppo di gas rinnovabili come biometano, metano sintetico e idrogeno verde. In particolare, il piano prevede investimenti complessivi per circa 5,9 miliardi di euro (in crescita del 5,4% rispetto al precedente piano); ulteriori 2 miliardi di euro sono destinati alla partecipazione alle gare d’ambito e alla realizzazione dei piani di sviluppo relativi agli Atem (ambiti territoriali minimi) di futura aggiudicazione.

Trainata dal piano di investimenti, la RAB consolidata della distribuzione gas è attesa crescere a un tasso medio annuo (CAGR) di circa il 4,2% raggiungendo i 10,3 miliardi di euro a fine 2027. Italgas ha segnalato che, con il contributo delle gare d’ambito, la RAB consolidata è stimata in circa 11,9 miliardi di euro al 2027 (+6,3% CAGR).

Italgas ha confermato la politica dei dividendi quadriennale (2020-2023) già annunciata ad ottobre 2020.

Nel dettaglio, la società prevede la distribuzione di un dividendo pari al maggiore tra l'importo risultante dal dividendo per azione 2019 (0,256 euro) aumentato del 4% annuo e il dividendo per azione pari al 65% dell'utile netto rettificato per azione. L’applicazione di questa politica per l’esercizio 2020 ha consentito la distribuzione di un dividendo di 0,277 euro, in crescita del 8,2% rispetto all’anno precedente.

