Iren si aggiudica costruzione e gestione di un impianto in Liguria

19 dic 2019 ore 12:35

Iren ha comunicato che la controllata Iren Ambiente si è aggiudicata la procedura aperta indetta da Amiu Genova per l’affidamento della concessione in regime di project financing relativa alla costruzione e gestione di un impianto di trattamento meccanico – biologico del rifiuto residuo urbano da realizzarsi in località Scarpino (GE).

L’investimento è pari a 42 milioni di euro e, al termine della fase di costruzione, Iren Ambiente gestirà l’impianto per un periodo di 25 anni.

