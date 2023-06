Iren cresce nelle energie rinnovabili in Sicilia

di Redazione Lapenna del Web

26 giu 2023 ore 16:03

Iren rende noto che la controllata Iren Green Generation ha sottoscritto con European Energy il contratto per l'acquisizione del 100% della SPV (special purpose vehicle) Limes 20, partecipata interamente da European Energy e titolare dell'autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico da 20,39 MWp su terreni siti nei comuni di Noto e Pachino, in Sicilia.

Al termine della costruzione dell’impianto, Iren potrà beneficiare di una produzione annua attesa di 42 GWh per un EBITDA complessivo medio atteso nei primi 3 anni di circa 3,6 milioni di euro.

