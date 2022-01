Iren, nuove acquisizioni di parchi fotovoltaici a Bari e Foggia

di Redazione Lapenna del Web

17 gen 2022 ore 08:08

Iren ha comunicato che la controllata Iren Energia ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione da European Energy del 100% delle quote di Puglia Holding. La società Puglia Holding controlla a sua volta integralmente 5 special purpose vehicle (SPV) intestatarie delle diverse autorizzazioni di costruzione e gestione dei parchi fotovoltaici di ASI Troia situati nelle località di San Vincenzo e Montevergine, in provincia di Foggia e Bari.

L'operazione Puglia Holding ha un enterprise value di 166 milioni di euro e un EBITDA atteso nel medio periodo degli impianti fotovoltaici pienamente operativi di circa 15 milioni di euro. Il closing è previsto nel primo trimestre 2022 e prevede aggiustamenti di prezzo relativi, essenzialmente, alla posizione finanziaria netta e al capitale circolante e al verificarsi di determinate condizioni contrattuali circa le performance dell’impianto di Palo..

Iren ha precisato che l'operazione permette al gruppo di crescere nel settore delle rinnovabili, in particolare nel settore fotovoltaico, e rientra pienamente tra gli investimenti strategici per la transizione ecologica.

