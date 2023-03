Inwit, i target finanziari al 2026. Aggiornata la politica dei dividendi

Inwit ha segnalato che l’incremento degli investimenti avrà un impatto positivo su ricavi e profittabilità

di Redazione Soldionline

3 mar 2023 ore 07:26

In occasione dell'approvazione dei risultati finanziari del 2022, il consiglio di amministrazione di Inwit ha esaminato e approvato il nuovo piano industriale per il periodo 2023-2026.

Il management ha segnalato che il piano industriale riflette l’evoluzione del contesto macroeconomico, industriale e di mercato degli ultimi anni, che si traduce in un’aumentata capacità dell'azienda di investire per sviluppare la propria infrastruttura e in un miglioramento dei principali target industriali, economici e finanziari.

In particolare, il business plan prevede un programma di investimenti pari a circa 900 milioni di euro nel periodo 2023-2026, per complessivi 1,3 miliardi di euro nel periodo 2021-2026, in aumento di circa 200 milioni di euro rispetto al piano investimenti comunicato a novembre 2020.

Gli investimenti saranno indirizzati in prevalenza alla realizzazione di nuovi siti (macro-grid), al forte sviluppo delle micro-coperture indoor con sistemi DAS (Distributed Antenna System) e all’incremento dell’attività di acquisto dei terreni, con riflesso positivo nella profittabilità attesa nell’arco di piano.

Inwit ha segnalato che l’incremento degli investimenti avrà un impatto positivo su ricavi e profittabilità, che beneficeranno anche del positivo orientamento dei trend strutturali di mercato e dell’effetto netto positivo dell’inflazione.

Di conseguenza, il piano industriale 2023 prevede ricavi in crescita nel periodo 2023-2026 ad un tasso medio annuo “high-single-digit” (tra il 5% e il 10%) fino ad oltre 1,2 miliardi di euro nel 2026 (rispetto agli 853 milioni di euro del 2022), con un’espansione del margine EBITDA al 92% (91% nel 2022) e del margine EBITDAaL after lease al 76% (69% nel 2022). Il management prevede che la crescita dei margini si traduca in un’espansione della generazione di cassa (Recurring Free Cash Flow) fino ad oltre 730 milioni di euro nel 2026.

La crescita dell’EBITDA nell’arco di piano dovrebbe determinare una progressiva riduzione della leva finanziaria (indebitamento netto in rapporto all’EBITDA), a partire dal valore di 5,2x di fine 2022 fino a circa 3,5x nel 2026.

Il management ha segnalato che gli obiettivi del piano industriale 2023 rappresentano un aggiornamento al rialzo di quanto precedentemente comunicato al mercato, riflesso della migliorata capacità di investimento della società, che si tradurrà in un continuo sviluppo dell’infrastruttura in termini di nuovi siti e coperture indoor.

Pertanto, sulla base di queste indicazioni, il consiglio di amministrazione di Inwit ha approvato l’aggiornamento della politica di dividendi per il periodo 2023-2026.

In particolare, è stata ampliata l’attuale politica di dividendi, che prevede un dividendo per azione pari a euro 0,3 per azione corrisposto nel 2021, in crescita del 7,5% l’anno fino al 2023, con un pagamento aggiuntivo di 100 milioni di euro a partire dalla destinazione degli utili 2023 (pagamento nel 2024), confermando un tasso di crescita dei dividendi complessivamente pari al 7,5% per anno. Queste azioni dovrebbero determinare un dividendo 2024 (relativo all'esercizio 2023) pari a circa 0,48 euro, in aumento di oltre il 25% rispetto al dividendo previsto dall’attuale politica dei dividendi.

Inoltre, il CdA di Inwit ha deliberato di sottoporre agli azionisti, una forma di realizzo indiretto del proprio investimento nella società (in aggiunta al realizzo diretto possibile secondo la politica dei dividendi) tramite il riacquisto e il successivo annullamento di azioni proprie, senza contestuale riduzione del capitale. Le operazioni di riacquisto e successivo annullamento, avranno ad oggetto un massimo di 31.200.000 azioni ordinarie, rappresentative del 3,25% circa del capitale, e in ogni caso per un importo massimo di 300 milioni di euro.