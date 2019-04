IntesaSanpaolo, Unicredit e BPER Banca: grande shopping in Veneto (Affari & Finanza - La Repubblica)

29 apr 2019 ore 07:02

Secondo quanto riporta l’inserto economico del lunedì del quotidiano La Repubblica “la spartizione delle spoglie dei Veneto Banca e Popolare di Vicenza ha ridisegnato la geografia del sistema bancario del nord est e le strategie di approvvigionamento delle imprese”. L’acquisizione delle attività delle due banche venete da parte di IntesaSanpaolo non ha segnato solo l’ascesa della banca di Carlo Messina nella regione ma anche “le incursioni di molti altri player in grado di soddisfare la ricerca di un nuovo partner finanziario”. Sono molte, infatti, le banche che stanno acquisendo quote di mercato nel vuoto lasciato dalle due ex popolari. Come Unicredit, già leader come quote di mercato nella regione, o BPER Banca, salita con la Popolare di Sondrio in maggioranza di Arca Holding rilevando le quote delle banche venete in LCA).

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.