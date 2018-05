IntesaSanpaolo, più di un miliardo di utili nel primo trimestre 2018

IntesaSanpaolo ha chiuso il primo trimestre del 2018 con proventi e utili in crescita. Questi ultimi hanno superato il miliardo di euro e battuto le attese degli analisti

di Mauro Introzzi

8 mag 2018 ore 14:39

IntesaSanpaolo ha chiuso il primo trimestre del 2018 con proventi e utili in crescita. Questi ultimi hanno superato il miliardo di euro e battuto le attese degli analisti.

INTESASANPAOLO, CONTI ECONOMICI DEL PRIMO TRIMESTRE 2018

IntesaSanpaolo ha chiuso il primo trimestre del 2018 con proventi operativi netti pari a 4,8 miliardi di euro, in aumento del 10,5% rispetto ai 4,35 miliardi del primo trimestre 2017.

Il risultato della gestione operativa è stato pari a 2,51 miliardi di euro, in crescita del 24% rispetto ai 2,02 miliardi di euro del primo trimestre 2017.

Il cost/income ratio (il rapporto tra uscite ed entrate) è stato pari nel primo trimestre 2018 al 47,8%, rispetto al 56,7% del quarto trimestre 2017 e al 53,5% del primo trimestre 2017.

Le rettifiche di valore nette su crediti sono pari a 483 milioni, rispetto agli 1,23 miliardi del quarto trimestre 2017 e ai 696 milioni del primo trimestre 2017.

Il risultato netto consolidato è stato così pari a 1,25 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 901 milioni del primo trimestre 2017. Le attese del consensus prevedevano un utile netto di 879 milioni di euro.

L’utile sarebbe pari a 1,65 miliardi (il 43% dei 3,8 miliardi di euro dell’utile 2017) includendo la plusvalenza netta derivante dalla partnership con Intrum da contabilizzare entro l’anno.

INTESASANPAOLO, VALORI PATRIMONIALI A FINE MARZO 2018

A fine marzo 2018 i crediti verso la clientela di IntesaSanpaolo erano pari a 401 miliardi di euro, in aumento dello 0,4% rispetto al dato del 31 dicembre 2017.

Il complesso dei crediti deteriorati (in sofferenza, inadempienze probabili e scaduti/sconfinanti) ammonta - al netto delle rettifiche di valore - a 21,93 miliardi di euro, in diminuzione del 2,7% rispetto ai 22,53 miliardi del 31 dicembre 2017.

In quest’ambito, i crediti in sofferenza si sono attestati a 10,56 miliardi di euro sostanzialmente in linea con il dato del 31 dicembre 2017, con un’incidenza sui crediti complessivi pari al 2,6% e un grado di copertura al 68,6%.

INTESASANPAOLO, MULTIPLI PATRIMONIALI A FINE MARZO 2018

A fine marzo 2018 i coefficienti patrimoniali di IntesaSanpaolo (tenendo conto di circa 1,06 miliardi di euro di dividendi maturati nel primo trimestre) sono stati pari a:

il 13,3% per il Common Equity ratio, dal 13% di fine 2017,

per il Common Equity ratio, dal 13% di fine 2017, il 15,2% per il Tier 1 ratio, dal 14,9% di fine 2017,

il 17,9% per il coefficiente patrimoniale totale, dal 17,7% di fine 2017.

INTESASANPAOLO, PROSPETTIVE PER IL 2018

La nota del gruppo indica che per l’anno in corso è atteso un aumento del risultato netto rispetto al 2017, escludendo dal risultato del 2017 il contributo pubblico cash di 3,5 miliardi di euro a compensazione degli impatti sui coefficienti patrimoniali derivanti dall’acquisizione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

All’andamento atteso del risultato netto è previsto concorrano un aumento dei ricavi, un continua attenzione ai costi e un calo del costo del rischio. La politica di dividendi per l’esercizio 2018 prevede la distribuzione di un ammontare di dividendi cash corrispondente a un payout ratio pari all’85% del risultato netto.

INTESASANPAOLO, IL COMMENTO DI CARLO MESSINA AL PRIMO TRIMESTRE 2018



Come di consueto i conti sono stati commentati dal numero uno della società, Carlo Messina. Il manager evidenziato come i risultati del primo trimestre siano stati “solidi e di qualità elevata”. Ciò “consente al piano d’impresa di partire di slancio: l’utile netto, pari a 1,25 miliardi di euro, è il migliore dal 2008 e mostra una crescita del 39% rispetto a quello registrato nel primo trimestre del 2017”.

Sulla base di queste dinamiche Messina indica che IntesaSanpaolo è “nelle condizioni di poter affermare che l’utile netto del 2018 sarà superiore ai 3,8 miliardi di utile del 2017”.

Sul dividendo Mesina ha dichiarato che “considerato che il pay out ratio previsto nel 2018 è pari all’85% confermiamo come priorità la capacità di remunerare in maniera significativa i nostri azionisti, come dimostrato dai 10 miliardi di dividendi erogati nel corso del precedente piano d’impresa”.