IntesaSanpaolo positiva dopo la trimestrale

6 nov 2018 ore 17:41

Buona performance per IntesaSanpaolo (+1,28% a 2,0015 euro), dopo la diffusione della trimestrale.

L’istituto guidato da Carlo Messina ha comunicato i risultati dei primi nove mesi del 2018, chiusi con proventi operativi netti pari a 13,68 miliardi di euro, in aumento del 4,3% rispetto ai 13,12 miliardi ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno. L’utile netto si è attestato a 3,01 miliardi di euro; il risultato si confronta con i 5,89 miliardi nei primi nove mesi del 2017 e con i 2,39 miliardi depurati del contributo pubblico derivante dall’operazione di acquisizione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. A fine settembre 2018 il complesso dei crediti deteriorati (in sofferenza, inadempienze probabili e scaduti/sconfinanti ammontava a 17,82 miliardi di euro, in diminuzione del 20,9% rispetto ai 22,53 miliardi di fine 2017. Sempre a fine settembre il Common Equity Tier 1 ratio era salito al 13,5% dal 13% di inizio anno. Per l'intero 2018 i vertici di IntesaSanpaolo prevedono un aumento del risultato netto rispetto allo scorso esercizio, al netto del contributo pubblico cash di 3,5 miliardi di euro a compensazione degli impatti sui coefficienti patrimoniali derivanti dall’acquisizione della Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Il risultato netto dovrebbe beneficiare dell'aumento dei ricavi, del continuo cost management e di un calo del costo del rischio. Il management di IntesaSanpaolo ha confermato La politica di dividendi per l’esercizio 2018. L'istituto dovrebbe distribuire un ammontare di dividendi in contanti corrispondente all’85% del risultato netto.

