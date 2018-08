IntesaSanpaolo, scattano le vendite dopo la semestrale

di Edoardo Fagnani

1 ago 2018 ore 15:44

Pesante ribasso per IntesaSanpaolo, dopo la diffusione dei risultati semestrali. Il titolo dell’istituto lascia sul terreno il 3,68% a 2,537 euro.

L’istituto guidato da Carlo Messina ha archiviato la prima metà del 2018 con proventi operativi netti pari a 9,42 miliardo di euro, in aumento del 6,1% rispetto agli 8,88 miliardi del primo semestre 2017. Il risultato netto consolidato è stato pari a 2,18 miliardi di euro. Il risultato si confronta con un utile di 5,24 miliardi di euro nel primo semestre 2017. La posta comprendeva però un contributo pubblico cash di 3,5 miliardi di euro a copertura degli oneri di integrazione e razionalizzazione connessi all’acquisto dei rami di attività d Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Senza di esso l’utile del primo semestre 2017 fu pari a 1,74 miliardi di euro. Al 30 giugno 2018 i crediti verso la clientela erano pari a 400 miliardi di euro, in linea con il dato del 31 dicembre 2017. Il gruppo attende, per il 2018, un aumento del risultato netto rispetto al 2017, escludendo dal risultato del 2017 il contributo pubblico cash di 3,5 miliardi di euro a compensazione degli impatti sui coefficienti patrimoniali derivanti dall’acquisizione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La politica di dividendi per l’esercizio 2018 prevede la distribuzione di un ammontare di dividendi cash corrispondente a un payout ratio pari all’85% del risultato netto.

