In Borsa piccolo è ancora bello. Le Mid Cap con il turbo (L'Economia - Il Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

20 lug 2020 ore 08:13

L'Economia, inserto del Corriere della Sera, analizza le aziende Mid Cap di Borsa Italiana e le loro performance sul mercato.

L'articolo di Adriano Barrì evidenzia come le "piccole" di Piazza Affari abbiano messo il turbo, superando anche la crescita di molte aziende a più alta capitalizzazione. La lista parte da Diasorin per passare a Trevi, Recordati e De Longhi. Secondo la testata l'emergenza sanitaria avrebbe messo in luce le caratteristiche dei vari business, evidenziando i settori con attività più adatte ad affrontare la crisi e trarne beneficio.

Recordati avrebbe beneficiato dei risultati dei test sul prodotto farmaceutico Istrusia mentre De Longhi avrebbe registrato vendite incoraggianti per il secondo trimestre. Non mancherebbero anche casi degni di nota nel segmento delle blue chip, dove Nexi ha segnato una perfomance del 25% da gennaio 2020.

