Il rilancio di Fiat con nuove utilitarie. L’idea di produrre una Punto elettrica (Corriere della Sera)

28 mag 2019 ore 08:25

Il quotidiano prova a ipotizzare quali possono essere i primi effetti di una fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Renault. Come il rilancio del marchio Fiat, "attualmente povero di modelli". Secondo il Corriere della Sera, infatti, "Fiat non può essere solo 500: Fiat, per tutto il mondo (Stati Uniti compresi) è il brand simbolo di una storia industriale nata da piccole city car, comode, capaci di ospitare una famiglia, pur in dimensioni contenute, generalmente comprese tra i 3,90 e i 4,10 metri".

Così spunta l'ipotesi di produrre una nuova versione della Punto: "una Punto tecnologica, elettrica, ibrida, connessa che possa fornire comfort e sicurezza simili alle vetture di categoria superiore". Potrebbe essere sviluppata sulla piattaforma della Renault Clio, con il Centro Stile Fiat che "dovrebbe studiare solo la scocca nelle diverse tipologie di carrozzeria e gli interni".

