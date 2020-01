I dividendi che doppiano il Btp decennale (Plus - Il Sole24Ore)

27 gen 2020 ore 07:38

L'inserto settimanale del quotidiano economico scrive che ci sarebbe almeno una decina di titoli, tra quelli a maggior capitalizzazione, che rendono oltre il 4% in termini di dividendi. Una percentuale che può arrivare in certi casi all'8% e comunque ben oltre l'1,3% garantito dal Btp decennale. Tra i titoli più "generosi" IntesaSanpaolo, che rende oltre l’8%, e le utility come ENI.

L'articolo ricorda come il confronto tra cedole obbligazionarie e azionarie sia "improprio, perché tira in ballo due strumenti adatti a diversi profili di rischio". Tuttavia la politica dei tassi a zero ha spinto molti investitoori sull'azionario.

Plus evidenzia però che "alla luce del recente rally azionario, con l’indice FTSEMib volato verso la fatidica area dei 24mila punti, gli esperti sono prudenti sul futuro di Piazza Affari. Le valutazioni non sono particolarmente care, ma c’è scarsa visibilità sugli utili alla luce delle asfittiche prospettive di crescita del paese".

