GPI si aggiudica commessa dalla Regione Basilicata

19 ott 2020 ore 11:35

GPI - società quotata sull'MTA e partner di riferimento per il software, le tecnologie e i servizi dedicati alla Sanità, al Sociale e alla Pubblica Amministrazione - ha comunicato di essersi aggiuicata una gara d’appalto nella regione Basilicata per la fornirà soluzioni software e servizi di contact center per la prenotazione delle visite specialistiche e per l’attuazione dell’agenda igitale. L’offerta con cui GPI ha vinto, in raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI) con Publisys, ammonta a 14,7 milioni di euro. Il contratto ha la durata di due anni, con la possibilità di rinnovo per altri due, con contestuale teorico raddoppio del valore che diventerebbe di 29,4 milioni su 4 anni.

Per quanto riguarda i servizi Cup, l’RTI guidato da Gpi (al 60%, mentre Publisys è al 40%) si occuperà delle funzioni necessarie a garantire il servizio multicanale (Contact Center, Sportello, Web, App...) per la prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di assistenza agli utenti.

