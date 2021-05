GPI si aggiudica una gara dalla Regione Lazio

21 mag 2021 ore 13:12

GPI - società quotata sul mercato MTA e attiva nei sistemi informativi e servizi per la sanità e il sociale - ha comunicato che è avvenuta l’aggiudicazione provvisoria della gara d’appalto per la gestione multicanale del servizio ReCUP della Regione Lazio. La società ha precisato che nelle prossime settimane saranno espletate le formalità e svolte le verifiche previste dalla normativa per giungere all’aggiudicazione definitiva.

Il valore di aggiudicazione è pari a 32,4 milioni di euro per 24 mesi, rinnovabile per altri 24, per un totale di 64,8 milioni di euro.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese è guidato con una quota del 70% da Contact Care Solutions (società controllata al 100% da GPI), affiancata dalla cooperativa aCapo (30%).

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.