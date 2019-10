GO internet, accordo di fornitura con ZTE

17 ott 2019 ore 07:27

GO internet, società quotata all'AIM Italia e attiva nel settore dell’internet mobile, ha concluso con ZTE un accordo per la fornitura di base stations 5G-ready che verranno utilizzate, in un primo momento, per completare la migrazione dalla tecnologia Wimax alla tecnologia LTE della rete presente nella regione Marche. Successivamente, le base stations saranno utilizzate in modalità 5G, ciò semplicemente effettuando un upgrade.

Lo scorso martedì GO internet aveva comunicato le dimissioni di Alessandro Ronchi e Alessandro Frizzoni dall’incarico di consigliere delegato della società per motivazioni personali.

