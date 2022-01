Giglio Group, nuova partnership con Stardust

di Redazione Lapenna del Web

21 gen 2022 ore 08:45

Giglio Group – società quotata all'Euronext STAR Milan e attiva nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme di e-commerce – ha siglato un accordo con Stardust, società operativa nel settore dell'influencer marketing.

Obiettivo della partnership è quello di sviluppare attività di marketplace di NTF e Metaverso e realizzare un sistema e-commerce "full service". La partnership strategica avrà l’obiettivo di sviluppare sistemi in BlockChain e, sfruttando la sinergia tra Giglio Group e Stardust, lancerà a breve sul mercato un marketplace di NFT dedicato agli influencer ed agli artisti che potranno vedere realizzate collection esclusive in tiratura limitata e acquistabili dagli utenti e dai fan, con la possibilità per alcune collezioni di ricevere, associato al NFT (Non Fungible Token), anche il prodotto fisico, la cui certificazione di autenticità sarà rappresentata dal relativo sistema BlockChain e che sarà alla base della piattaforma.

Con questa operazione prosegue l'espansione nel mondo NFT e Metaverso di Giglio Group dopo l'apertura della nuova business unit dedicata, Giglio Meta.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.