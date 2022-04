Generali, verso affluenza record. Benetton: ruolo di mediatori (Il Soie24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

28 apr 2022 ore 07:29

Si prevede un’affluenza record - vicina al 70% - alla prossima assemblea di Generali per il rinnovo del consiglio di amministrazione. Lo scrive Laura Galvagni su Il Sole24Ore, sottolineando che il gran numero di presenze avvantaggerebbe, secondo gli analisti, la lista del cda uscente, che vuole Philippe Donnet amministratore delegato del gruppo assicurativo.

Molto ruota intorno al potenziale stacco, dato che “se sarà inferiore al 6% - scrive la giornalista - ossia minore della somma tra il prestito titoli Mediobanca e l’1,4% di De Agostini già venduto a termine, la battaglia legale è un’opzione concreta sul tavolo”.

In tutto questo Benetton ha immaginato per sé un ruolo di mediazione, nonostante il 3,96% della famiglia di Ponzano Veneto andrà a favore di Caltagirone. “Si farebbero portatori - si legge sul quotidiano di Confindustria - di un messaggio finalizzato a favorire il dialogo per superare conflitti interni che rischiano di immobilizzare la società anche nei prossimi mesi”.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.