Generali prepara altro shopping (MF)

8 mag 2019 ore 07:00

Il quotidiano finanziario scrive che per Generali “è arrivato il momento di cogliere opportunità d'espansione nell'industria assicurativa”. Le aree in cui il Leone di Trieste potrebbe crescere sono l’Europa, in particolare nell'Est, l’Asia e il Sud America.

Lo hanno indicato ieri i vertici della stessa Generali, il presidente Gabriele Galateri e l'amministratore delegato Philippe Donnet, durante l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2018.

MF evidenzia come durante l’assise la famiglia Benetton ha votato con Assogestioni (sostenuta dal 39% del capitale presente): “non in polemica con Piazzetta Cuccia o con il management, ma a dimostrazione della carattere finanziario della partecipazione nel Leone, come hanno fatto filtrare da Ponzano Veneto”.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.