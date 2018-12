Generali, intesa fra i grandi soci per il terzo mandato a Galateri (Il Sole24Ore)

5 dic 2018 ore 08:04

Il quotidiano economico mette sotto la lente Generali e, in particolare, il possibile accordo tra i principali soci per una modifica statutaria. Secondo il Sole24Ore, infatti, i grandi azionisti del Leone di Trieste sarebbero pronti a mettere mano allo statuto per ritoccare la norma che fissa in 70 anni il limite di età massima del presidente. In questo modo sarebbe così eliminato "quel vincolo che oggi escluderebbe l’attuale numero uno, Gabriele Galateri di Genola, dalla corsa per la riconferma".

Tra i soci maggiori sarebbe in corso una riflessione "sulla possibilità di aggiungere un limite diverso, quello di un numero massimo di mandati consecutivi". Una limitazione che secondo Il Sole24Ore incontrerebbe "il favore anche nel mondo dei grandi investitori istituzionali poiché è particolarmente apprezzato sulle piazze anglosassoni".

