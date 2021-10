Generali-Cattolica il mercato scommette sul rialzo del prezzo (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

21 ott 2021 ore 08:42

L’offerta di Generali su Cattolica si concluderà il 29 ottobre, ma “il prezzo resta costantemente a ridosso dei 7 euro, quasi il 4% in più rispetto a quanto offre il Leone Alato”, cioè 6,75 euro per azione. Lo scrivono Sara Bennewitz e Vittoria Puledda su La Repubblica.

Secondo alcune voci, riportate dalle giornaliste, alcuni hedge fund sarebbero stati sondati per un ritocco dei valori. “Una scommessa pericolosa: se l’Opa non andasse in porto, in vista ci sarebbe l’aumento di capitale da 200 milioni chiesto a suo tempo dall’Ivass per rafforzare Cattolica e che sicuramente va fatto, se non finisce del tutto in pancia a Generali”.

Il grosso punto di domanda riguarda il comportamento che adotteranno i soci con pacchetti “rotondi”. Tra loro c’è Warren Buffett, con una quota di poco inferiore al 7% che dovrebbe avere in carico a 7,35 euro, e Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.