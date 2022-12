Garofalo Health Care, perfezionato il closing per l’acquisizione di Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione

di Redazione Soldionline

6 dic 2022 ore 15:09

Garofalo Health Care - società quotata sul segmento STAR e attiva nel settore della sanità privata accreditata in Italia - ha comunicato di aver perfezionato il closing per l’acquisizione del 100% di Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione, uno dei principali centri diagnostici della Regione Veneto per volumi e qualità delle prestazioni erogate. L’acquisizione è stata effettuata per il tramite di una società veicolo denominata GHC Project 9, interamente controllata da Garofalo Health Care.

Per il pagamento del prezzo, pari a 24,9 milioni di euro, la società quotata ha utilizzato sia la cassa disponibile sia un finanziamento bancario, avendo la disponibilità di una Linea di Finanziamento per nuove acquisizioni da complessivi 81 milioni di euro.

