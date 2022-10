Garofalo Health Care, accordo per l'acquisizione di Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione

13 ott 2022 ore 16:51

Garofalo Health Care - società quotata sul segmento STAR e attiva nel settore della sanità privata accreditata in Italia - ha comunicato di aver sottoscritto i contratti vincolanti per l’acquisizione del 100% di Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione, uno dei principali centri diagnostici della Regione Veneto per volumi e qualità delle prestazioni erogate.

L’Enterprise Value dell’operazione è pari a 24 milioni di euro, mentre l’Equity Value, calcolato sulla base della posizione finanziaria netta provvisoria al 30 giugno 2022 è pari a 24,9 milioni. L’operazione sarà finanziata con mezzi propri e con ricorso all’indebitamento bancario. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine dell’anno e sarà perfezionato per il tramite di una società̀ veicolo interamente controllata da Garofalo Health Care.

L’operazione consente a alla società quotata di espandere la sua presenza in località strategiche della Regione Veneto.

