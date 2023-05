Garofalo HC rileva il controllo di Sanatorio Triestino

di Redazione Soldionline

4 mag 2023 ore 15:18

Garofalo HC - società quotata al segmento STAR e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia - ha comunicato di aver sottoscritto un contratto di acquisto vincolante per l’acquisto di una partecipazione pari all’86,95% del capitale di Sanatorio Triestino, titolare di una casa di cura accreditata, realtà storica della città di Trieste.

L’enterprise value dell’operazione è pari a 16,9 miliioni di euro (sulla base del 100% del capitale), mentre l’equity value è pari a 13,2 milioni ed è calcolato sulla base della posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2022. L’acquisizione include anche gli asset immobiliari strumentali detenuti da Sanatorio Triestino. L’acquisizione verrà finanziata per circa la metà con mezzi propri e per l’altra metà con ricorso all’indebitamento bancario.

L’operazione consente a Garofalo HC di rafforzare la presenza in Friuli-Venezia Giulia, dove il gruppo è già presente con il Centro Medico Università Castrense.

