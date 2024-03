FOS, aggiudicati 4 progetti di intelligenza artificiale e robotica

di Redazione Lapenna del Web

21 mar 2024 ore 13:39

FOS - società quotata all'Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione - ha comunicati di essersi aggiudicata quattro progetti di ricerca e sviluppo all'interno dell'ecosistema "RAISE", l'ecosistema dell'innovazione il cui obiettivo in Liguria è di sostenere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e della robotica.

I quattro progetti saranno finanziati dal gruppo FOS tramite un investimento di 728.251 euro, con un contributo a fondo perduto pari a 475.403 da parte di RAISE e MUR e saranno sviluppati insieme a diverse aziende partner.

