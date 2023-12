FNM, aggiornamento del contratto di servizio con la regione Lombardia

di Redazione Lapenna del Web

29 dic 2023 ore 07:59

FNM (Ferrovie Nord Milano) ha comunicato che la giunta regionale ha approvato il testo contrattuale relativo all'aggiornamento del contratto di servizio tra Ferrovienord e Regione Lombardia in vigore per il periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2027.

La revisione si è resa necessaria per adeguare alcune parti del contratto di servizio con riferimento a specifici aspetti riguardanti principalmente studi di potenziamento e valorizzazione della rete e del patrimonio immobiliare, valorizzazione degli spazi di stazione sottoutilizzati o in disuso e conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio storico della ferrovia, oltre che l'inserimento tragli allegati al contratto di servizio dello "Schema di Comodato gratuito per uso di materiale rotabile ferroviario".

Le modifiche non generano significative variazioni del corrispettivo contrattuale.

