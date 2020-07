FNM, accordi con la Regione Lombardia

28 lug 2020 ore 14:08

FNM ha comunicato che il Consiglio della Regione Lombardia (socio controllante della società) ha autorizzato la cessione in favore di FNM dell’intera partecipazione detenuta in Milano Serravalle – Milano Tangenziali (MISE), pari all’82,4% del capitale e la ricapitalizzazione di Autostrada Pedemontana Lombarda, attraverso la sottoscrizione di un aumento capitale per un importo fino a 350 milioni di euro.

La realizzazione dell’operazione consentirà la diversificazione dei ricavi del gruppo FNM e un miglioramento del profilo reddituale.

