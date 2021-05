Fintech, i campioni di Borsa (Affari & Finanza - La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

3 mag 2021 ore 07:42

Il 2021 potrebbe dimostrarsi un anno tanto valido quanto il 2020 per il mondo delle Fintech. Lo dice in uno studio Barclays, che aggiorna periodicamente le stime, e lo rilancia Affari & Finanza de Repubblica in un articolo di Marco Frojo.

Il settore dei pagamenti è vivo e attivo, anche dal punto di vista finanziario. Secondo i dati riportati, la startup inglese GoCardless ha chiuso un round di finanziament da 95 milioni di dollari che l'ha valutata a quasi 1 miliardi di dollari. E molti altri sono gli esempi di questo tenore. Sul fronte di operazioni M&A va rilevata la mossa francese Worldline, in alleanza con la banca australiana Anz. Nel frattempo, l'EPI, European Payments Initiative, ha raccolto la più grande adesione di sempre, con un numero di membri fondatori che è salito da 16 a 18 con sette Paesi rappresentati.

Il progetto, sostenuto dalla BCE e della Commissione Europea, punta a dar vita ad una soluzione paneuropea di pagamento tramite Sepa Instant Credit Transfer. Il sistema dovrebbe essere attivo entro il 2022.

